Niente sportello Aica in città, l'appello di Pd e "Favara per i beni comuni": "Va trovata soluzione"

Il gruppo consiliare "Favara per i beni comuni" e il Partito democratico tornano a sollecitare l'attivazione di uno sportello Aica a Favara.

"Non a caso - scrivono in una nota i consiglieri Pasquale Cucchiara, Angelo Airò Farulla e Salvatore Bellavia - sin dall'insediamento della giunta guidata da Antonio Palumbo, i nostri gruppi consiliari, insieme all'amministrazione comunale, hanno cercato degli spazi idonei per ospitare un ufficio dell’azienda idrica dei comuni agrigentini di cui, al momento, l'ente non dispone".

I consiglieri aggiungono: "Ad ogni modo, in vista della prossima rimodulazione degli uffici comunali, insieme all'amministrazione comunale, proporremo al responsabile Gestione operativa utenze di Aica una nuova sede periferica a Favara".