Sicurezza per i lavoratori: Aica dismette le vecchie auto e noleggia 20 Fiat Panda

Sicurezza innanzitutto. E' seguendo questo imperativo che Aica ha deciso di dismettere le vecchie auto e di noleggia venti autovetture per i propri dipendenti. Auto che serviranno a tutti coloro che, ogni giorno, percorrono centinaia di chilometri per garantire il servizio sul territorio Agrigentino. Si tratta - hanno reso noto dall'Aica - di Fiat Panda ibride, nuove di zecca, con il logo di Aica. Dopo l’assegnazione al personale, le venti automobili saranno pronte a partire.

Una scelta dovuta, considerato che i vecchi automezzi, tra automobili e furgoni, utilizzati dal personale riportavano la data di immatricolazione compresa nel periodo tra il 2004 e il 2007 e, non potendo più essere adoperati per motivi legati alla sicurezza, vanno dismessi. Da oggi, dunque, gli operatori di Aica viaggeranno in tutta tranquillità per garantire il servizio, tecnico e amministrativo, sull’intero territorio provinciale.