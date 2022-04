Aica cerca locali da affittare? il Codacons: “Perché non utilizzare l’ex caserma dei vigili del fuoco?”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In attesa che Aica ci permetta di svolgere il nostro compito propositivo all’interno della consulta prevista dallo statuto, ci permettiamo di fare una proposta che vuole essere da stimolo anche per trovare altri locali di enti pubblici che possano ospitare con un risparmio certamente non indifferente quella che sarebbe la sede di una società la cui spesa graverà sulle bollette dei cittadini utenti.

Prima di prendere qualunque decisione su locali messi a disposizione dai privati, si valutino bene tutte le possibilità, ad iniziare proprio dalla ex sede della Caserma dei Vigili del Fuoco di proprietà comunale e inserita nelle proprietà da svendere, per finire ai tanti locali della zona industriale di proprietà pubblica.