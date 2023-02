Aica autorizzata a scaricare le acque reflue urbane nel vallone “Monica” a Santa Elisabetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo il vallone Mancuso a San Giovanni Gemini, Aica riceve l’autorizzazione da parte della Regione – assessorato dell’Energia elettrica e dei Servizi di pubblica utilità, dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti – a scaricare, anche in questo caso, acque reflue depurate nel vallone Monica a Santa Elisabetta, Comune di cui l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ha acquisito la gestione, come si ricorderà, in un recente periodo.

L’autorizzazione allo scarico nel vallone “Monica” è stata concessa nel pieno rispetto delle norme e a seguito della documentazione prodotta a supporto del rapporto istruttorio. Il Decreto, numero 47 datato 1 febbraio scorso, firmato dal dirigente generale Maria Letizia Di Liberti, è già stato pubblicato.