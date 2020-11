Viale Della Vittoria, al via la potatura degli alberi: imposto divieto di sosta

A partire da lunedì verranno potati gli alberi del viale Della Vittoria. Motivo per il quale il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, ha firmato un’ordinanza che impone il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli lasciati parcheggiati dove non si può.

Due interventi di pulizia sono stati effettuati, nelle ultime ore, tanto in centro quanto in periferia. In città, su disposizione dell’assessore al Verde Pubblico Giovanni Vaccaro, si è provveduto dunque alla pulizia straordinaria della scala che collega piazzetta San Calogero con la via San Vito. In periferia, invece, è stata tagliata l’erba che invadeva la carreggiata stradale nel tratto compreso fra la rotatoria di Porta Aurea e il passaggio a livello di Sant’Anna. “Sono piccoli interventi che vanno nella direzione di ridare decoro alla città e alla sua periferia” – ha fatto sapere, attraverso il suo portavoce, il sindaco di Agrigento Franco Micciché - . Proprio il capo dell’amministrazione ha avuto un incontro – definito “proficuo” - con Bartolomeo Scibetta, dirigente del servizio IX, servizio rurale di Agrigento. “Si è discusso di una collaborazione fra i due enti, collaborazione indirizzata al miglioramento della situazione delle aree verdi dentro ed attorno alla città di Agrigento – ha spiegato Micciché - . Sono stati discussi molti punti d’intesa che verranno sviluppati nei prossimi giorni”.