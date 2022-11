L’Orient express sulla Costa del Mito, dal 6 dicembre via alle prenotazioni

Sarà possibile prenotarsi a partire dal 6 dicembre (con appena 2 anni di anticipo rispetto all'effettivo avvio dei percorsi) per il "Treno della Dolce Vita" che toccherà Agrigento e la Valle dei Templi a partire dal 2024.

Il mezzo, presentato un anno fa, è dotato di 12 cambine deluxe, 18 suite e una suite "La Dolce vita", oltre ovviamente di un ristorante. Tutto è pensato per viaggiatori più che benestanti dato che i biglietti sono di 2mila euro a persona a notte. Le carrozze sono d'epoca: risalgono agli anni Venti, ma sono state ovviamente restaurate e rese pienamente confortevoli e sicure. A coinvolgere il territorio della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi saranno “Sicilia da bere”, itinerario enologico e gastronomico, e “Sicilia barocca”. Per Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto turistico, si tratta di "un’iniziativa di altissimo livello che coinvolge le più belle località d’Italia. Saremo pronti e organizzati per offrire la migliore ospitalità ai viaggiatori”.