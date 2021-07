"15 anni insieme", l'insegna il Centesimo festeggia un nuovo anno con i suoi clienti

Il brand in questi anni ha aperto numerosi punti vendita in tutto il territorio siciliano affermando la sua presenza nell'isola. Oggi è presente a Giarre, Trapani, Agrigento, Alcamo, Enna, Villaggio Mosè, Ragusa, Caltanissetta, Palermo e tante altre città

Sono passati 15 anni dall’apertura del primo supermercato il Centesimo, l’insegna del gruppo Cds S.p.A. che ha fatto della convenienza il suo punto di forza.

La scommessa di un nuovo format di supermercato, nel 2006 si è rivelata vincente e ha dato vita a quella che poi è diventata una delle insegne più amate in Sicilia. La formula è semplice ma quantomai efficace: alle più grandi marche, proposte a prezzi concorrenziali, si affiancano una serie di prodotti a marchio pensati per dare un’alta qualità a prezzi molto convenienti. Questi prodotti provengono solo da aziende selezionate per la qualità delle materie prime utilizzate e i processi virtuosi di produzione.

In soli 15 anni il Centesimo ha aperto numerosi punti vendita in tutto il territorio siciliano affermando la sua presenza nell’isola. Oggi l’insegna è presente a Giarre, Trapani, Agrigento, Alcamo, Enna, Villaggio Mosè, Ragusa, Caltanissetta, Palermo e tante altre città.

Come da tradizione, per festeggiare il traguardo dei 15 anni, il Centesimo propone la Grande festa del risparmio, con una serie di offerte giornaliere particolarmente convenienti e un volantino ricchissimo di novità. "Quando abbiamo creato il Centesimo - afferma il Direttore Commerciale Marco Romano - siamo partiti da un’idea semplice ed essenziale: dare una risposta concreta alle esigenze di spesa dei clienti e offrire loro qualità e prezzi convenienti. Ringrazio tutti i nostri collaboratori, che con passione e abnegazione lavorano ogni giorno per soddisfare le esigenze dei clienti. Voglio inoltre ringraziare i nostri clienti, che hanno dato fiducia alla nostra insegna e hanno contribuito a fare crescere un modello virtuoso di supermercato in Sicilia. Siamo molto orgogliosi della fiducia riposta, che ci dà la spinta giusta a fare sempre meglio" conclude Marco Romano.

Oltre a tante promozioni, il Centesimo ha dato vita, nel tempo, a numerose iniziative. Tra le ultime vogliamo ricordare: “il Centesimo per le donne”, che ha proposto gli assorbenti senza il costo dell’Iva, pagata interamente dall’insegna, il “Carrello Crocchetta sospesa” che contribuisce ad aiutare gli animali abbandonati e il concorso “Ogni giorno è una grande vincita”, che ha regalato tantissimi buoni spesa e nuove occasioni di risparmio. Il concorso si concluderà con l’estrazione finale di un robot aspirapolvere Samsung e buoni spesa del valore di mille euro. "Infine, come gruppo abbiamo contribuito, in un momento difficile, ad un’operazione sociale con buoni spesa distribuiti nei comuni in cui è presente l’insegna. Infine, come gruppo abbiamo contribuito, in un momento difficile, ad un’operazione sociale con buoni spesa distribuiti nei comuni in cui è presente l’insegna".

Per rimanere aggiornati sulle promozioni in corso e su quelle del mese di luglio basta consultare il sito internet www.ilcentesimo.it e seguire l’insegna sui canali social ufficiali Facebook @ilcentesimo e Instagram @ilcentesimosupermercati.