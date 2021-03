Rilevatori di velocità e illuminazione: le proposte dell'associazione Vittime della strada

Intitolare una piazza, arricchendola di un monumento, alle vittime della strada. Ma anche installare dei rilevatori di velocità in determinati tratti che sono stati scenari di gravi incidenti, come la via Luca Crescente. Senza dimenticare, naturalmente, l'illuminazione pubblica. Una serie di proposte sono state messe sul tavolo del Municipio durante l'incontro fra la responsabile Aivfs di Agrigento, Carmelina Nobile, e il sindaco Franco Micciché, alla presenza del legale dell'associazione: l'avvocato Paola Antinoro.

L'associazione ha anche proposto di utilizzare il 50% dei proventi provenienti dalle multe sollevate per violazione al codice della strada, ai fini della sicurezza stradale, con particolare impegno a tenere, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale e al ripristino del manto stradale e cartellonistica delle vie della città dove necessario.

Il sindaco ha manifestato grande sensibilità alla problematica della sicurezza stradale, nonché - hanno reso noto dall'associazione - particolare attenzione alle proposte volte alla tutela della vita ed incolumità dei giovani.