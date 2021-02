Non c'è stato nessun furto nei due laboratori di analisi di via Manzoni ad Agrigento. I furti sono stati messi a segno, nei giorni scorsi, invece, in due studi medici. E delle indagini si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Dell'equivoco, per un difetto di comunicazione con le fonti, AgrigentoNotizie si scusa con gli interessati e con i lettori.