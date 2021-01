Accrescimento professionale degli impiegati, firmata convenzione con università Pegaso

La giunta comunale di Agrigento ha deliberato d'approvare la convenzione con l'università telematica Pegaso. Verrà avviata una cooperazione per sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione e alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché l’incremento e la valorizzazione dell’aggiornamento professionale dei lavoratori. Di fatto, a tutti i dipendenti comunali che volessero iscriversi ai vari corsi di laurea dell'ateneo verranno garantite agevolazioni economiche ai dipendenti comunali.

L'Esecutivo ha aderito all'iniziativa - la convenzione - perché "rappresenta un’occasione di accrescimento professionale per il personale dipendente". L'iscrizione all'università telematica, per effetto della convenzione, sarà gratuita e il costo di laurea, per anno, sarà - per gli impiegati di palazzo dei Giganti - di 2 mila euro, anziché 3mila.