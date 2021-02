Manutenzioni strade provinciali, entro il 19 febbraio le offerte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del prossimo 19 febbraio 2021 le istanze di partecipazione alla gara d'appalto, tramite procedura negoziata, per i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale ex Regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea e sulla NC n. 04 ex Esa Fauma. La gara sarà effettuata tramite indagine di mercato (svolta in modalità telematica) ai sensi della Legge 120/2020, mentre l'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio verranno effettuati il 22 febbraio alle ore 9:00 nella sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (via Acrone 27). L'importo a base d'asta dell'appalto è di 365.000,00 euro, compresi 9.125,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

Si tratta di interventi programmati da tempo e progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali. Sono previsti, tra gli altri, il contenimento di scarpate, drenaggi per il convogliamento acque sotterranee e piovane, la collocazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale e di nuove barriere di protezione, realizzazione di opere in muratura, ripristino o risagomatura della sede stradale.

Gl interventi consentiranno di migliorare la transitabilità su due strade che permettono, sopratutto nei periodi estivi, di bypassare il tratto più problematico della SS 115 per quanti raggiungono i lidi dei territori di Siculiana, Montallegro ed Eraclea Minoa, oltre, naturalmente, ad agevolare i consueti spostamenti quotidiani dai comuni interni di quel comprensorio.