Leo club Agrigento host, Giuseppe Castelli è il nuovo presidente

Si è svolta ieri sera, presso il “Grand Hotel Mosè” al Villaggio Mosè, la tradizionale cerimonia del “passaggio della campana” del Leo Club Agrigento Host, dove - preliminarmente - è stato osservato da tutti i presenti un minuto di silenzio in ricordo delle vittime colpite dal “Covid-19.

Alla serata, oltre ai soci, erano presenti il Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia Gloria Caristia che ha presenziato la cerimonia, il Delegato della V Area Operativa per il Distretto Leo 108 Yb Sicilia Francesco Incardona e le autorità lionistiche: Barbara Capucci Presidente del Lions Club Agrigento Host, Emanuele Farruggia Presidente di zona 26 del Lions 108 Yb Sicilia e Past-President del Lions Club Agrigento Host e Giuseppe Caramazza Vice-Presidente del Lions Club Agrigento Host. Sarà Giuseppe Castelli, di Agrigento, quasi 30enne, Dottore in Strategie, Management e Controllo e collaboratore come consulente in avvio d’impresa, controllo di gestione e amministrazione interna presso diverse aziende del territorio agrigentino, il nuovo presidente del Leo Club Agrigento Host per l’Anno Sociale 2020-2021. Castelli, subentra a Daniele Calandrino il quale - quest’ultimo - ha ringraziato tutti i soci e il direttivo uscente per averlo affiancato e per il lavoro scrupoloso ed incessante - nonostante l’emergenza epidemiologica da “Covid 19” che ha colpito l’intera penisola - che è stato svolto avendo, sempre, come punto di riferimento il servizio verso la società. Si è detto orgoglioso del Leo Club Agrigento Host e di tutti i soci ed ha augurato buona fortuna al neo presidente e a tutto il nuovo direttivo riponendo in loro massima fiducia per il lavoro che sarà fatto durante l’anno sociale appena iniziato; ha, altresì, rimarcato la sua massima collaborazione nella qualità di Past-President.

Il neo presidente Giuseppe Castelli ha reso pubblici i nomi del direttivo che lo affiancherà in tutto l’anno sociale 2020-2021: Salvatore Malluzzo (Vice-Presidente); Gianni Panarisi (Segretario); Eliseo Maria Giorgio (Tesoriere); Salvatore Fanara (Cerimoniere); Claudio La Bella (Revisore dei Conti); Marta Castelli (Consigliere); Giulia La Bella (Consigliere) e Alfonso Grassia (Censore). Ha ringraziato, altresì, il suo predecessore e il direttivo uscente per l’encomiabile lavoro messo in atto ed ha tracciato le linee guida della sua presidenza: impegno costante verso i più deboli e gli emarginati attraverso numerosi “service” che saranno organizzati durante tutto l’anno sociale di concerto con il Lions “padrino” Agrigento Host e con il Distretto Leo 108 Yb Sicilia; impegno massimo verso il Tema Operativo Nazionale “Leo for Safety & Security” mirato all’acquisto di materiale da donare ai centri di primo soccorso; centralizzazione nel mondo della cultura e su tutto ciò che di innovativo sta interessando la società di oggi ad iniziare dal settore dell’energie rinnovabili attraverso diversi convegni; valorizzare l’importanza dei giovani e delle donne nella società; promozione di gemellaggi con gli altri Leo italiani, poiché solo attraverso il confronto ed il sostegno reciproco si può realmente crescere e dare un più incisivo contributo verso la collettività. Un presidente con le idee chiare e con tanta voglia di fare!...inoltre, il presidente Castelli, ha riposto massima fiducia verso tutti i soci e nei confronti del neo direttivo dichiarandosi fiero della squadra che lo affiancherà e certo che ognuno svolgerà i rispettivi compiti con massima serietà, responsabilità ed impegno, conformemente ai principi e alle finalità del Leo.

Nel corso della serata si è anche svolta la cerimonia di investitura di 5 nuovi soci. Ad entrare sono stati: Roberta Brucculeri, Roberta Danile, Arianna Bellanca, Sara Malluzzo e Pietro Restivo.

Un gruppo di giovani, quello del Leo Club Agrigento Host, determinati, volenterosi e che cercano di mettersi in gioco donando il proprio tempo e il proprio contributo al miglioramento della società.