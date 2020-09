"I luoghi del cuore", Scala dei Turchi e teatro Andromeda in vetta alla classifica

Nell’Agrigentino sono in vetta Scala dei Turchi e il teatro Andromeda.

I mesi estivi non hanno fermato la corsa de "I luoghi del cuore". La decima edizione del Censimento promosso dal Fai – Fondo ambiente italiano in partnership con Intesa Sanpaolo, ha raggiunto ragguardevoli traguardi in termini di voti. E lo si potrà fare fino al 15 dicembre. Svetta in classifica, all’undicesimo posto, la Scala dei Turchi di Realmonte che è il sito “apripista” della provincia di Agrigento, recentemente omaggiato, anche, dalla Ferrero nel barattolo della Nutella. Con 7.046 preferenze è il sito agrigentino ad oggi più votato di questa edizione. Nella top 50, al 48esimo posto, con 2.912 voti, c'è il teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina.

Nella “Città del Formaggio” si erge imponente anche l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, al 113° posto con 1585 voti. I due luoghi dei Monti Sicani sono confluiti nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”, in sintonia con il “Progetto Alpe”, promosso dal Fai con l’obiettivo di promuovere la tutela e valorizzazione delle aree interne montane. I luoghi inseriti in questa classifica speciale sono connotati sul sito www.iluoghidelcuore.it da una specifica icona e, oltre a comparire nella classifica generale, confluiscono automaticamente nella classifica dedicata.

Buona posizione per la biblioteca Lucchesiana di Agrigento che continua la sua lenta ma graduale ascesa. In costante crescita CasaSciascia a Racalmuto, l’Officina delle Tradizioni Popolari di Agrigento, la spiaggia di Maddalusa, il castello incantato di Sciacca e tanti altri luoghi del cuore pronti per essere sostenuti con il voto on line o cartaceo.

Il presidente regionale Fai Sicilia e capo delegazione Fai Agrigento, Giuseppe Taibi, invita al voto e sottolinea che, con centomila preferenze, la Sicilia è la seconda regione d’Italia per numero di voti. Al presidente regionale fa eco il gruppo Fai giovani di Agrigento, capitanato da Ruben Russo, che sui social scrive: “Da alcuni giorni sono stati resi noti i risultati del sondaggio 'Luoghi del cuore 2020', aggiornati al primo settembre, comprensivi di voti online e cartacei. La nostra Regione è andata molto bene (ben due siti in top 10!) e, per quanto riguarda la provincia di Agrigento, troviamo già in posizione 11 la nostra grandiosa Scala dei Turchi, sicuramente il più popolare fra 'I luoghi del cuore" agrigentini. È il segno che questi luoghi sono veramente nel cuore di moltissima gente. Ma non è ancora finita! Andate sul sito 'I luoghi del cuore Fai', cercate le località a voi più care e continuate a votare (e a far votare i vostri amici). C'è tempo fino al 15 dicembre. Ricordate: potete votare ogni luogo una sola volta, ma potete votare tutti i luoghi che volete!”.