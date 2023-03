“Agrigento cooking show”, tutto pronto per la cerimonia di premiazione: ecco chi sono i finalisti

Le tre coppie di ristoratori e videomaker che si contenderanno lo scettro della terza edizione di “Agrigento cooking sho” sono “Kamikos” con Arcieri Studios, “Osteria dei folli” con Rosario Bevilacqua e “Le Traveggole – Alba Palace” con ”Riflessi Studios”. Saranno loro i protagonisti della finale della terza edizione di “Agrigento cooking show”, il video-contest eno-gastronomico che valorizza e promuove l’eccellenze del territorio.

La serata è in programma al Palacongressi, ad ingresso gratuito, martedì 7 marzo alle 21. A condurre la serata saranno Marco Gallo, fondatore e direttore artistico di “Agrigento cooking show”, e Giuliana Miccichè, giornalista ed editore di Teleacras. Ospite speciale e componente della giuria sarà Giorgio Barchiesi, protagonista del format televisivo “Giorgione – orto e cucina” di Gambero Rosso Channel: l’oste più amato d’Italia che, con il suo ultimo libro accoglierà gli spettatori già dalle 19,30 nel “Villaggio di Agrigento cooking show”

dove saranno allestiti stand di esposizione e degustazione di prodotti regionali. Intratterranno il pubblico la cantante Ivana Baldo ed Angelo Palermo che condurrà una rubrica sui social in occasione dello show. Ed ancora il pastry chef Giovanni Mangione, dell'Associazione italiana cuochi e pasticceri, preparerà una torta di circa 500 chili a base di ricotta.

Nel corso della serata, i tre finalisti offriranno al pubblico la possibilità di degustare i piatti in gara nel “Villaggio di Agrigento cooking show”. Poi si esibiranno sul palco con uno show cooking conclusivo. Performance anche per Giorgione che esalterà una sua ricetta.

Tutti gli altri concorrenti sono ancora in gara per aggiudicarsi le menzioni speciali e i premi di “All food Sicily”, Visit Agrigento, Confcommercio e “Sem & Food Agrigento”.

Il giorno prima, lunedì 6 marzo, si svolgerà la cena di gala al “Granofino restaurant” che nel giro di poche ore ha registrato il “tutto esaurito”. La giuria eno-gastronomica della prima fase deo concorso, composta dagli chef Totò Gambuzza, Giovanni Montemaggiore, Giovanni Chianetta, Salvatore Agnello e Mario Ciulla, presenterà un menù esclusivo, compresa la “amatriciana di suino nero” preparata direttamente da Giorgione, ospita speciale della cena della cena.

La terza edizione di “Agrigento Cooking Show“ è stata inoltre inserita tra gli eventi collaterali del 75° “Mandorlo in fiore” in programma dal 5 al 12 marzo ed è organizzata in collaborazione con “Valle dei templi film commission”.