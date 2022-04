“Agrigento cooking show”: ecco i finalisti della seconda edizione

“Hostaria del Vicolo” di Sciacca con “Arte Ventuno”, “Il Mangione” di Raffadali, con Massimiliano Gallo e Andrea Barba e Granofino di Agrigento con Salvo La Rocca sono i tre finalisti del concorso “Agrigento cooking show”, il concorso ideato da Marco Gallo che unisce cucina e produzione audiovisiva a tema.

La cerimonia di consegna si svolgerà il 2 maggio alle 21 al Palacongressi del Villaggio Mosè, con ingresso libero e senza prenotazione.

Alle 20 avrà inizio la degustazione di prodotti siciliani che aprirà la serata condotta dal giornalista Silvio Schembri.

Nulla è ancora deciso: in finale si riparte da zero e i tre finalisti si giocheranno tutto con il loro piatto che prepareranno davanti alla giuria di esperti e al pubblico. Per gli altri 11 concorrenti non è finita: sono tutti in corsa per i premi di miglior piatto e miglior video assegnati da “All food Sicily” e “Visit Agrigento”.

Ospite d’onore dell’edizione 2022 sarà la giornalista Giusina Battaglia che su Food Network conduce il programma “Giusina in cucina” (è anche il titolo del libro che presenterà proprio durante la finale del 2 maggio).

Un’edizione speciale nel segno della ripartenza dopo la fase critica della pandemia..

“Ringrazio il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e il direttore Roberto Sciarratta - ha detto Marco Gallo - per aver creduto nel progetto e averci concesso l'utilizzo del Palacongressi dopo due anni di inattività a causa della pandemia. Ripartire con un grande evento proprio da lì è un segnale forte che vogliamo lanciare alla città di Agrigento”.