Confcommercio, verso il rinnovo della presidenza: ecco chi sono i candidati

E' corsa a due per succedere a Francesco Picarella, dimessosi da presidente provinciale di Confcommercio dopo 5 anni per portare avanti l'incarico di assessore comunale nella Giunta Micciché. A contendersi la presidenza sono Gabriella Cucchiara, titolare di un noto bar-ristorante nella Valle dei Templi e il presidente della Fipe provinciale e gioiellere di Sciacca Giuseppe Caruana. Le elezioni per il rinnovo della presidenza provinciale di Confcommercio avrebbero dovuto svolgersi nelle scorse settimane, ma sono slittate a domani. Settanta gli iscritti aventi diritto al voto.

Nelle ultime settimane si è registrato anche un certo fermento e fibrillazioni attorno a questa elezione.