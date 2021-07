Lavori al Seminario, un "telo artistico" coprirà gli interventi sulla facciata

Via ai lavori di restauro della facciata del Collegio dei Santi Agostino e Tommaso, sede della Curia arcivescovile di Agrigento: per tutta la loro durata un telo artistico raffigurante la facciata.

Sia il gruppo di progettazione Sicef srl che l’impresa Ingcos srl, ditta esecutrice dei lavori, hanno accolto immediatamente là sollecitazione e tra le migliorie offerte hanno inserito la progettazione e realizzazione del telo che garantirà un impatto visivo minore ai tanti turisti che, si spera, andranno a visitare il centro storico e la cattedrale.

"Vogliamo dare un senso di bellezza e normalità nonostante i lavori - dice don Giuseppe Pontillo, direttore Ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi di Agrigento – e lanciare un modello in città e provincia, che seguiremo per altri cantieri, per vivere meglio il luogo dove abitiamo. Il contesto umano, architettonico e urbanistico influenzano la nostra vita, come Diocesi abbiamo intrapreso da anni il cammino della bellezza e del decoro come servizio all’uomo e al territorio. Abbiamo pensato – conclude – alla sicurezza per i lavoratori, al decoro per i residenti del centro storico e al minor impatto per chi arriva o esce dalla Cattedrale”.