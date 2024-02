Il patto tra Sanremo e Agrigento ora è ufficiale: l’anno prossimo la città dei templi sarà sul palco dell’Ariston

Agrigento nel 2025 “sbarcherà” a Sanremo. La classica stretta di mano e poi la promessa: “Ci rivedremo nel 2025, per portare a Sanremo La Capitale italiana della cultura”. Il “patto” è stato siglato dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e da Costantino Ciulla, assessore alla cultura, al turismo, allo spettacolo e ai grandi eventi del Comune di Agrigento. La Sicilia, dunque, grande protagonista a Sanremo, proprio nei giorni del festival della canzone italiana che ha spostato nella cittadina ligure migliaia di persone.

In una location d'eccezione, come lo Yacht Club, l'associazione “Luminescenze” ha organizzato l’evento “Sicilia che meraviglia”, un’intera giornata per raccontare tutto il meglio dell’Isola a partire dai suoi prodotti enogastronomici, ma anche le destinazioni e i personaggi. "Ho un legame fortissimo con la Sicilia ormai da tanti anni - ha detto il sindaco di Sanremo - tanto è vero che ho un'attività ad Acate per la produzione di due tipologie di fiori e lì ho trovato persone meravigliose. Da qui, da Sanremo, parte una collaborazione. Proveremo a raccontare questa Sicilia dal palco dell'Ariston il prossimo anno".

“C'è un'attenzione mediatica altissima in questi giorni su Sanremo - dice Francesca Impastato dell'associazione ‘Luminescenze’ - e questa era un'occasione troppo importante per parlare della nostra terra, in una location fantastica. Abbiamo scelto di farlo nella maniera più siciliana possibile, cioè con un ambiente informale e amichevole, degustando le nostre prelibatezze e bevendo dei grandi vini siciliani. Ora, dopo questa tappa, inizierà il nostro tour in alcuni dei luoghi meno conosciuti della nostra Isola. L'obiettivo è quello di far conoscere e scoprire questi gioielli nascosti, per poter raccontare le loro peculiarità e le specialità di questi territori".

"Credo che sia cominciato un importante percorso di cambiamento - ha aggiunto Costantino Ciulla - ed essere stati nominati Capitale italiana della cultura per il 2025 è un riconoscimento che certo ci responsabilizza, ma che di riflesso porterà benefici non solo ad Agrigento e alla sua provincia, ma all'intera Isola. Dopo la Bit, dunque, ora un secondo evento che ci ha permesso di raccontare di noi in una location unica e in una cittadina in cui è concentrata tutta l'attenzione del mondo. Ci sentiamo addosso una grande responsabilità, ma credo che questa sia un'occasione importantissima. Forse la più importante da 50 anni a questa parte".

Nella terrazza dello Yacht Club si sono susseguite esibizioni di cabaret, musica e talk coordinati da Massimo Minutella. Tra i protagonisti Sasà Salvaggio e l'attore siciliano Vincenzo Ferrera che, interpretando il personaggio di Beppe Romano nella serie “Mare Fuori”, sta riscuotendo uno straordinario successo.

Il "salotto" dello yacht club durante il giorno ha visto anche il passaggio di alcuni artisti in gara fra cui Alessandra Amoroso e Irama. A chiudere è stata l’esibizione della siciliana Francesca Alotta, che un Sanremo lo ha vinto insieme ad Aleandro Baldi nel 1992 con la canzone "Non amarmi".