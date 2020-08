Progetto Civico Attiva, Termine nominato coordinatore dell'area Ovest di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comitato Esecutivo del Progetto Civico ATTIVA, presieduto da Angela Foti, ha deliberato la nomina di Salvatore Termine a STARTER con funzioni di Coordinatore provinciale per l'area Ovest di Agrigento.

Salvatore Termine nasce a Sciacca (AG) il 17/12/1989 ed esercita la libera professione di Geometra dal 2014. Sin da giovanissimo nutre grande passione per la Politica e l’attivismo associativo, e all’età di 16 anni si iscrive all’Associazione Culturale “La Tavola Rotonda” dove partecipa a numerose iniziative socio-politiche che lo vedranno coinvolto in prima persona come nella raccolta firme per il ripristino dell’illuminazione portuale nella città di Sciacca.

Dopo varie esperienze associative nel 2012 è fra i fondatori dell’Associazione Politico-Culturale “La Nuova Primavera” di cui ricopre prima la carica di Vice-Presidente e poi di Presidente portando avanti, insieme agli altri soci, numerose iniziative sul territorio a difesa dell’acqua pubblica, sulla riqualificazione urbana e sull’ambiente.

Le iniziative di cui è stato fra i promotori: “Libera...mente Acqua” iniziativa a difesa dell’acqua pubblica che ha visto una folta partecipazioni di giovani nelle piazze, l’iniziativa “Sciacca al… Verde” in cui sono state riqualificate diverse aiuole e spazi destinati al verde pubblico, il convegno “Memoria e Impegno Contro le Mafie” che ha visto la partecipazione di diversi esponenti impegnati quotidianamente alla lotta contro la Mafia.