Allagamenti e danni, affidata la pulizia delle caditoie ostruite

I lavori sono stati affidati in maniera diretta. L’iter adottato è stato quello dell’urgenza. Sarà la ditta Edilfare di Favara ad occuparsi – per una spesa complessiva di 30 mila euro, Iva inclusa, - del progetto di manutenzione delle acque bianche della città di Agrigento.

“La mancata esecuzione dei lavori, principalmente di pulizia delle caditoie ostruite, comporterebbe danni gravi e certi all’ente – era stato evidenziato dai funzionari di palazzo dei Giganti nel percorrere la strada dell’urgenza – per richieste di risarcimento danni di privati cittadini dovuti a infiltrazione di acque piovane nelle abitazioni e negli esercizi commerciali”. Sanno perfettamente, del resto, in Comune che, ad Agrigento, soprattutto in determinati quartieri, quando le piogge sono abbondanti, si formano dei grossi, e pericolosi, allagamenti. Ecco dunque che è stato ritenuto necessario, anzi indispensabile, procedere con ragioni d’urgenza perché del resto la stagione invernale è già alle porte. La scelta dell’impresa che dovrà occuparsi della manutenzione è stata fatta attraverso il mercato elettronico e dunque attraverso un affidamento diretto.