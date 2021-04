Adas, ecco il nuovo consiglio direttivo: Marotta eletto presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giorno 20 marzo c.a. presso i locali dell’associazione, si sono concluse le elezioni

per il rinnovo del consiglio direttivo A.D.A.S. in carica per il triennio 2021 – 2023.

A seguito della votazione effettuata a scrutinio segreto, sono risultati eletti i sigg. Aprile Stefano, Capobianco Giuseppe, Casalicchio Salvatore, Gargano Francesco Paolo, Manganello Salvatore, Marotta Alessandra, Marotta Antonio, Settembrino Raimondina, Vullo Domenico Luca, Zambuto Giovanni, Zambuto Michele.

Giorno 31 marzo c.a. convocato dal consigliere anziano sig. Michele Zambuto, nei locali dell’associazione Agrigentina di Via Platone, si è insediato il nuovo consiglio direttivo per l’attribuzione delle cariche. All’unanimità il sig. Antonio Marotta è stato eletto presidente dai membri del consiglio; la carica di tesoriere e stata affidata al sig. Vullo Domenico Luca.

Il Vicepresidente, indicato dal presidente stesso, come da statuto, con l’approvazione di tutto il consiglio direttivo, è stato nominato il sig. Michele Zambuto.

Dallo stesso presidente viene nominato segretario il sig. Giovanni Zambuto.