"Parametri non conformi", niente acqua potabile in via Regione Siciliana: ecco cosa è accaduto

Parametri non conformi. Per questo il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè - con una apposita ordinanza - ha chiesto la sospensione dell'erogazione idrica nel punto rete di via Regione Siciliana n. 80. "L'acqua - si legge in una nota di Girgenti acque- in via Regione Siciliana n. 80 può essere utilizzata solo ai fini non potabili".

Guai anche a Casteltermini. I parametri non conformi del serbatoio Kennedy, presa privata di Via Vittorio Veneto e presa privata piazza Duomo, hanno convinto il sindaco ad emettere una nuova ordinanza. E' stata sospesa, dunque, l'erogazione dell'acqua destinata cl consumo umano, salvo per usi igienici e non alimentari, erogata alle utenze delle seguenti vie cittadine: Via Kennedy, Via Don Luigi Sturzo, Piazzetta Mazzini, Via Roma, Piazza Duomo, Corso Umberto I, Via Francesco Crispi, Zona San Giuseppe alto, Via Regina Margherita, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Mons. Padalino, Via Bachelet / Piano di Fumo.