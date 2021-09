Ordine dei medici e liceo King: istituito l'indirizzo di Biologia con curvatura biomedica

È stato firmato, nella sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo), il protocollo d’intesa con il liceo statale “Martin Luther King” di Favara, per lo svolgimento del percorso laboratoriale “Biologia con curvatura biomedica. Sono orgoglioso ed entusiasta per l’istituzione dell’indirizzo Biomedico che rientra nel progetto, cosiddetto 'curvatura biologica', utile a orientare gli studenti nella scelta delle facoltà sanitarie". Lo ha detto Santo Pitruzzella, presidente Omceo di Agrigento. "Un corso importante perché prepara alla professione medica con lezioni tenute da colleghi individuati dal nostro Ordine e anche per acquisire nozione mediche e far comprendere ai ragazzi il ruolo della nostra professione oltre a conoscere il significato che ha aiutare gli altri - ha continuato - . Aggiungo che del 50 per cento degli studenti che segue l’indirizzo Biomedico solo il 52 per cento supera il test di ammissione. Una percentuale molto alta, dunque, se si pensa che con i corsi privati solo il 21 per cento riesce a superare i test di ammissione e accede al percorso di studi”.

Sarà cura dell’Omceo, tra l’altro, anche l’individuazione di strutture sanitarie dove organizzare, di concerto con l’Istituto, le attività laboratoriali e supportare nel monitoraggio e nella certificazione degli apprendimenti gli studenti coinvolti mentre il Liceo dovrà garantire la disponibilità dei docenti di Scienze a insegnare nell’ambito del percorso Biomedico in coerenza con L’Omceo.

“È un grande piacere sottoscrivere la convenzione per l’attivazione di un nuovo potenziamento della disciplina Biologia con curvatura biomedica – commenta Mirella Vella, dirigente del liceo Martin Luther King a Favara - Ringraziamo l’Ordine dei medici, nella persona di Santo Pitruzzella, per averci permesso di essere qui. Il liceo punta sull’ampliamento dell’offerta formativa anche perché gran parte dell’utenza favarese è orientata alle professioni sanitarie e alla facoltà di Medicina. Tanti nostri alunni spesso hanno frequentato corsi per il superamento dei test e crediamo che questo sia un servizio in più per i nostri ragazzi e per l’utenza. Auspichiamo che il ministero dell’Istruzione consenta a questo percorso di studi di diventare ordinamentale e non più sperimentale”.