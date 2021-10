Abbattimento delle barriere architettoniche, avviata la campagna di mappatura

Campagna di mappatura delle barriere architettoniche presenti in città. Ad avviarla - nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche - è stato l’assessore Gianni Tuttolomondo che ha anche la delega all'abbattimento delle barriere architettoniche.

La scheda di segnalazione (con la relativa guida alla compilazione) e la mappa interattiva sono pubblicati in alto a destra dell'home page del sito del Comune di Agrigento (www.comune.agrigento.it) - ha spiegato l'amministratore comunale - . Il Peba, che il Comune di Agrigento avrebbe dovuto adottare già 35 anni fa, è lo strumento attuativo attraverso il quale è possibile accedere ai bandi con cui l’Europa, lo Stato e la Regione finanziano appunto l'eliminazione delle barriere architettoniche.

“Dal mio insediamento ad oggi, assieme al sindaco e a tutta la giunta, mi sto battendo per rendere la nostra città accessibile a tutti. Abbiamo già aumentato il numero degli stalli, parcheggi riservati ai diversamente abili, iniziato una campagna di sensibilizzazione per l'occupazione abusiva degli stessi e ora ci accingiamo a fare il passo più importante iniziando l'attività per la redazione del Peba - ha spiegato l'assessore Gianni Tuttolomondo - . Abbattere le barriere architettoniche rende la città vivibile agli anziani, alle carrozzine dei bambini piccoli, a chi ha anche temporaneamente difficoltà a camminare, ai disabili. Per far ciò abbiamo scelto la via partecipata coinvolgendo tutta la cittadinanza (a cominciare dalle associazioni che si prendono cura dei disabili, con le quali ho stabilito un tavolo tecnico) perché sia sensibilizzata e per riuscire ad avere una mappatura delle barriere architettoniche completa e dettagliata nel più breve tempo possibile, così da velocizzare la redazione di questo prezioso documento. Data l'importanza di tale azione, confido - Tuttolomondo ha lanciato un appello - nella più ampia partecipazione di tutti. È possibile segnalare le barriere architettoniche, entro il 31 dicembre 2021, utilizzando la piattaforma gratuita Mapotic (https://www.mapotic.com/peba-agrigento-accessibile-1), oppure cliccando sul banner Peba presente sull’home page del sito del comune di Agrigento e seguendo le istruzioni presenti nella guida appositamente redatta. È possibile segnalare le barriere anche compilando la scheda scaricabile sempre attraverso il sito del comune, inviandola all'indirizzo di posta elettronica agrigentoaccessibile@comune.agrigento.it, oppure consegnando la stessa presso gli uffici del settore Urbanistica del Comune”.