Valle dei templi e Scala dei turchi su grande schermo: al cinema il film "A piedi nudi"

S’intitola “A piedi nudi” il film-documentario di Jessica Giaconi che racconta il tour “fuori-teatro” della compagnia Artemis Danza e della sua direttrice e coreografa Monica Casadei. Diverse scene sono state girate nella Valle dei templi e alla Scala dei turchi. L’opera è stata proiettata in anteprima al cinema Farnese Arthouse di Roma. Poi altre tappe a Parma, Milano, Napoli, Rimini, Bologna. Anche Agrigento, ovviamente, è stata inserita nella lista delle città che ospiteranno le proiezioni.

Tra i produttori figura la favarese Angelisa Castronovo. Il film è stato scritto da Elena Costa per la regia di Jessica Giaconi e Ricardo Villalba, prodotto da Antonino Moscat e, appunto, da Angelisa Castronovo per WellSee in co-produzione internazionale con Polarys (società spagnola). E’ stato realizzato con il supporto della Libera università del cinema di Roma e la società cooperativa Culture e con la collaborazione della storica compagnia Artemis Danza di Monica Casadei.

“A Piedi Nudi” è stato girato dal 2020 al 2022 in un periodo storico complesso, che va dalla fine dalla prima ondata del Covid fino alla riapertura definitiva dei teatri. La compagnia, con 25 anni di attività, è tra le più longeve del panorama italiano con oltre 40 produzioni originali rappresentate nei più importanti festival nazionali ed internazionali. La macchina da presa, in maniera discreta, ne ha seguito giorno per giorno il tour mostrando le vicissitudini quotidiane dei protagonisti, raccontando i viaggi, le esibizioni, gli incontri, ma anche le difficoltà e le paure del momento, i sogni e le aspettative dei danzatori che condensano tutto il “sentimento” di migliaia di professionisti dello spettacolo in Italia.

I luoghi culturali ed artistici scelti per la realizzazione del film, oltre alla Valle dei templi e alla Scala dei turchi, sono il borgo San Giuliano di Rimini; Sant’Apollinare in classe, mausoleo e Sant'Apollinare nuovo a Ravenna; piazza Maggiore e portici dei Servi a Bologna e Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi (Bologna), terme di Caracalla e villa Adriana a Roma. Ci sono anche delle location internazionali: Valencia e Morella. Quelle Internazionali sono: Valencia e Morella. Le musiche originali sono state composte dal favarese Graziano Mossuto.