L'addio al nubilato di Clizia Incorvaia tra le amiche storiche e ... la vip Rita Rusic

Clizia Incorvaia ha scelto un apprezzato locale in provincia di Enna per dare una degna e suggestiva cornice al proprio addio al nubilato. Ma oltre alla location, a essere accuratamente selezionate sono state le invitate, tutte rigorosamente donne e altrettanto rigorosamente amiche. Serena Bartolotta, Marilù Caci, Alessia Cardella, immortalate intorno alla "regina" Clizia, hanno fatto parte delle 15 fortunate che hanno preso parte alla festa, alla quale ha preso parte anche Rita Rusic. Unica "vip" del gruppo, la produttrice cinematografica non ha mancato di manifestare la propria gioia per l'imminente matrimonio dell'amica di origini empedocline doc. L'evento ha subito varcato la soglia della riservatezza, diventando un momento social, condiviso da migliaia di utenti, con altrettanti like e visualizzazioni. Del resto quando Clizia si muove il mondo le gira intorno.

Clizia e Paolo Ciavarro avrebbero dovuto sposarsi il prossimo 11 ottobre in Campania. Ma poi il programma è stato modificato: le nozze sono state anticipate e si svolgeranno il 12 luglio. Cambiata anche la location: si andrà in Versilia, nello stesso luogo in cui i suoceri, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, s’innamorarono ai tempi di “Sapore di mare”. Ancora top secret il nome del locale anche se questo segreto dovrebbe sgretolarsi nelle prossime ore, con la pubblicazione su un noto periodico italiano alla quale la coppia avrebbe dato una sorta di "esclusiva" su questo e altri dettagli del rito nuziale.

Intanto a impazzare sui social sono le immagini dell'addio al nubilato di una ragazza rimasta come tante altre, normale nella sua straordinarietà generata dall'essere una showgirl ormai di fama non solo nazionale.