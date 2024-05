"4 ristoranti" di Alessandro Borghese è a Lampedusa: quattro giorni di riprese

"4 ristoranti" di Alessandro Borghese - il programma reality-culinario che va in onda su Sky Uno e poi viene replicato su Tv8 - è a Lampedusa. Mezzi, attrezzature e la presenza dello chef non sono naturalmente passati inosservati agli isolani che si sono già documentati, gli ultimi ritardatari lo stanno facendo adesso, su quali siano i ristoranti prescelti per la gara che metterà in luce location, servizio, menù e conto.

Sulla maggiore delle isole Pelagie, a quanto pare, si girerà per quattro giorni: preparazione, pasto e votazione, così come vuole il collaudato format. Il vincitore ottiene un riconoscimento in denaro del valore di 5.000 euro da investire sulla propria attività.

La curiosità di sapere quali sono i 4 ristoranti prescelti impazza, soprattutto fra gli amanti di Lampedusa che vivono al Nord, anche sui social. Così come si continua a chiedere, e con insistenza, quando andrà in onda la puntata. Sempre sui social sta impazzando il video realizzato e postato dallo chef insieme al sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino

