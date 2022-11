Snack fatti in casa per gatti, le ricette semplici e veloci

Avete voglia di preparare uno snack gustoso per il vostro micio ma non sapete da dove cominciare? La prima cosa da fare è scegliere ingredienti naturali e salutari. Oggi infatti prepareremo due golosi spuntini che faranno impazzire il vostro gatto. Si partirà con uno snack al formaggio e si proseguirà con degli squisiti biscotti al pollo. Ecco le ricette passo dopo passo, prima di preparali però occhio alle intolleranze.

Snack al formaggio

Cosa serve? Un uovo, quattro cucchiaini di burro, otto cucchiai di fecola di patate e 140 grammi di parmigiano grattugiato. Per prepararli basterà innanzitutto preriscaldare il forno a 180°. A questo punto in un recipiente porre burro e uovo e mescolare con l’aiuto del mixer. A questa soluzione aggiungere lentamente la fecola di patate. Dopo aver preparato l’impasto creare gli snack avvalendosi anche dell’aiuto di stampini. Dopo aver ottenuto la forma desiderata riporre gli spuntini in una teglia rivestita da carta forno. Infornare per circa 10-15 minuti e una volta raffreddati potranno essere serviti al vostro gatto.

Biscotti al pollo

Per preparare i biscotti occorreranno qualche fettina di petto di pollo cucinata e tagliata a pezzettini , una tazza di farina integrale, un uovo, un cucchiaio di latte vegetale. Dopo aver macinato il pollo riporlo nel mixer insieme a olio, uovo e latte vegetale. A questi aggiungere lentamente la farina integrale. Dopo aver raggiunto un impasto omogeneo realizzare le forme desiderate e porre in forno preriscaldato a 180°. Dopo 10-15 minuti di cottura i vostri biscotti per gatti saranno pronti, servire una volta raffreddati.