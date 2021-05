Ex Libero consorzio: il 4 giugno la seconda prova degli esami di trasportatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si svolgerà il 4 giugno la seconda prova della prima sessione degli esami di trasportatore nazionale e internazionale di merci per conto terzi. Gli esami sono organizzati dal Settore “Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La prova avrà luogo nella Sala Pellegrino nella sede di Via Acrone dell’Ente con inizio alle ore 9:00.

Alla seconda prova sono stati ammessi 12 candidati che hanno superato la prima selezione scritta cominciata il 26 maggio. La seconda prova scritta consiste in un’esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in quattro domande e contenente elementi relativi all'ambito nazionale e/o internazionale. Per partecipare i candidati ammessi dovranno esibire un test antigenico rapido negativo al Covid-19 eseguito entro 24 ore prima degli esami.

Gli interessati, per avere informazioni relative agli esami o sull'elenco dei candidati ammessi, potranno rivolgersi agli uffici del Settore Trasporti in via Esseneto 66 ad Agrigento tel. 0922/593633, oppure potranno rivolgersi al personale delle sedi

dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Libero Consorzio presenti in diversi comuni della provincia.