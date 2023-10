Topi domestici da compagnia? Scopriamo come prendersi cura di questi simpatici animali

Considerati comunemente dei selvatici, nel corso degli anni alcune varietà sono state allevate. Di cosa stiamo parlando? Dei topi domestici, dei veri e propri animali da compagnia che amano le coccole, sono intelligenti e socievoli.

Inoltre, cosa non da poco, sono ideali per chi lavora tutto il giorno perché a differenza dei conigli e delle cavie sono particolarmente attivi la sera o nelle prime ore del giorno.

Quanti topi domestici avere in casa e come controllare al riproduzione

I topi sono piuttosto socievoli, questo è il motivo per il quale è meglio non averne uno solo, ma almeno due, l’ideale sarebbe 6. Il numero non deve spaventare, perché non è difficile prendersi cura di loro: una volta entrati in contatto con le persone che li circondano, non hanno paura di essere accarezzati e ricevere attenzione anche da parte dei bambini.

I topi come sappiamo sono animali molto prolifici, ad esempio le femmine sono in grado di partorire fino a 10 piccoli ogni volta che rimangono incinte (questo avviene già intorno alle 6 settimane di vita) e hanno 4 cucciolate l’anno.

Quindi per evitare che si moltiplichino, meglio scegliere esemplari dello stesso sesso o sterilizzarli. In generale le femmine vanno più d’accordo tra di loro, rispetto ai maschi.

Organizzare bene la gabbia

Come abbiamo visto, i topi amano stare in compagnia e la gabbia in cui trascorrono il loro tempo deve essere adeguata. Se avete dai 2 ai 6 esemplari, non solo deve avere più livelli per farli giocare con oggetti e labirinti, ma è preferibile che sia anche abbastanza ampia. La più indicata è quella che misura circa 100 x 50 x 120 cm così da farli muovere liberamente e creare all’interno anche un angolo in cui sistemare la lettiera o la sabbia. Sul fondo della gabbia bisogna sistemare trucioli di legno leggeri e per permettergli di fare un spuntino potete mettere anche del fieno e della paglia.

I topi sono animali intelligenti e curiosi, per questo evitate di fargli trascorrere molto tempo chiusi in gabbia. Lasciateli esplorare liberamente la casa, l’importante è tenerli lontani da cavi, libri e tutto quello che potrebbero rosicchiare e mettere in pericolo la loro vita. Il nostro consiglio quando volete fare uscire un topo domestico è quello di non costringerlo o prenderlo per la coda, un punto molto sensibile, ma di mettergli una mano sotto la pancia e una sulla schiena. I topi si sentiranno protetti e si fideranno.

L’alimentazione corretta per i topi

La loro natura onnivora, permette ai topi di mangiare di tutto, ma preferiscono gli alimenti di origine vegetale, in particolare la farina d’avena e un mix di cereali. Oltre a questo potete nutrirli anche con verdure come carote, lattuga e la frutta ad eccezione degli agrumi.

Per quanto riguarda le proteine, i cibi più indicati sono le uova sode, lo yogurt e i vermi della farina.

Come prendersi cura dei topi domestici

I topi sono tendenzialmente degli animali che si ammalano raramente, può succedere, però, che abbiano alcuni problemi di salute. I più comuni sono il tumore e le patologie delle vie respiratorie con infezioni che possono causare respiro rumoroso, perdita di appetito e pigrizia.

I giochi preferiti dai topi

Sono animali socievoli che hanno bisogno di muoversi costantemente e di avere stimoli sia mentali che fisici, per questo è importante farli giocare più volte al giorno. Le attività preferite sono quelle che li portano alla scoperta e all’esplorazione, quindi i labirinti sono un’ottima soluzione. Lo stesso vale per la ricerca del premio. In una scatola di cartone, potete mettere della carta appallottolata e degli snack, i topi non vedranno l’ora di poter scavare all’interno e trovare un piccolo premio.

