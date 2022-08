Biscotti alla frutta per cani, la ricetta golosa fatta in casa

Assicurare ai nostri amici a quattro zampe un’alimentazione sana e corretta è il primo passo da fare per la loro salute. Dopo aver preparato i gelati fai da te tanto amati dai cani, non potevamo non pensare ad uno snack di cui nostri pelosetti vanno ghiotti: i biscotti.

Fragranti, semplici da cucinare, squisiti e soprattutto naturali, oggi prepariamo i biscotti alla frutta. Attenzione però a quale frutto scegliere, alcuni sono fortemnte nocivi per l’animale, tra cui la frutta secca, uva e uvetta, avocado, agrumi, fichi. Il nocciolo di ciliegie, pesche, prugne, albicocche è letale per il cane.

Si consigliano invece: pere soprattutto per chi soffre di diabete; mele di cui bisogna eliminare il gambo; banane che rappresentano una ricarica di potassio; kiwi che regolarizza l’intestino; fragole e frutti di bosco importanti per la pelle; melone e anguria a patto che eliminiate buccia e semi; cocco ottimo per pelle e pelo. Questi i frutti che rappresentano un vero toccasana per lui.

Tornando alla ricetta cominciamo dagli ingredienti: 300 g di farina integrale;120 g di fiocchi d’avena; 80 g di frutta a scelta; 1 uovo e 1 cucchiaino di olio d’oliva. A questo punto bisogna partire dalla frutta che va lavata, sbucciata, tagliata a cubetti e frullata, a parte in un contenitore porre la farina integrale, i fiocchi d’avena, l’uovo e l’olio e poi aggiungere la frutta già frullata. Amalgamare il tutto e versare nelle formine che meglio preferite. Successivamente bisogna infornare per 30 minuti circa a 160°, dopo la cottura lasciare raffreddare prima di servire, i vostri cani ne andranno matti.