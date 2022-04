Primavera: come affrontare il cambio di stagione per cani e gatti

La primavera è ormai iniziata, le giornate si stanno allungando e le temperature pian piano stanno aumentando.

Ma cosa comporta nei nostri amici a 4 zampe il cambio di stagione? Come aiutarli ad affrontare questo cambiamento? Scopriamolo insieme.

Cambio di temperatura: cosa comporta per cani e gatti

L’aumento della temperatura dalla primavera in poi gioca a favore soprattutto i cani a pelo corto, che d’inverno soffrono di più a causa del freddo e delle temperature più rigide.

Di contro, però, le razze a pelo lungo iniziano ad avere maggiore fastidio.

Un altro elemento che caratterizza questo momento dell’anno è l’aumento della luminosità, che incide sull’equilibrio ormonale dei nostri amici a 4 zampe, e che può causare una maggiore perdita di pelo.

Il consiglio è trascorrere più tempo all’aria aperta in modo che l’organismo dell’animale possa pian piano adattarsi al cambio di stagione, ristabilendo l’equilibrio ormonale.

Ovviamente, è bene non uscire durante le ore più calde perché il pet potrebbe stressarsi, e ne risentirebbe anche il suo sistema immunitario.

Alimentazione, le modifiche della dieta

Quando inizia a fare più caldo è necessario apportare modifiche a quella che è l’alimentazione del proprio cane o gatto.

E’ preferibile consultare il proprio veterinario per un consiglio più mirato, e che rispetti le esigenze dell’animale.

In linea generale, è consigliabile modificare la dieta rispetto a quella invernale, soprattutto perché dalla primavera in poi i pet sono più attivi e in movimento, per cui il loro fabbisogno giornaliero cambia.

Opta per alimenti completi e bilanciati, che garantiscano il giusto apporto di nutrienti.

Fabbisogno idrico: come cambia in primavera

Così come la dieta, cambia anche il bisogno di acqua; infatti, essendo più dinamici i nostri amici a 4 zampe avranno bisogno di più acqua.

Quindi, lascia a disposizione del tuo peloso sempre una ciotola con dell’acqua fresca, mentre durante le passeggiate porta con te una borraccia da usare in caso di necessità.

Ricorda che il fabbisogno idrico aumenta soprattutto per i cani, molto più attivi dei gatti, il cui metabolismo idrico è totalmente differente.

Ricorda, inoltre, che la primavera è anche il periodo di muta, e la perdita del pelo porta a un aumento delle esigenze di nutrienti come oligoelementi (rame, zinco), proteine, aminoacidi, e vitamine soprattutto vitamina A, acido folico e vitamina E.

Parassiti e zanzare

La bella stagione è anche il momento dell’anno in cui ritornano alcuni parassiti, come zecche, pulci e zanzare.

Questi possono rappresentare un grave problema per i nostri amici a 4 zampe, poiché spesso sono la causa principale di malattie e infezioni anche pericolose per la salute.

Il modo più efficace per proteggere i pet è la prevenzione, ossia sottoporli a tutte le vaccinazioni, oppure iniziare la profilassi, sotto consiglio medico, usando un antiparassitario specifico in base alle proprie esigenze.