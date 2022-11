Merende per cani, sfiziose e semplici da preparare

Cucinare per qualcuno si sa è un gesto d’amore e se prepariamo qualcosa per i nostri amici a quattro zampe non possiamo che renderli felici. Per la salute del cane la scelta di ingredienti naturali è fondamentale. Per uno spuntino veloce e per evitare di dare loro snack o merende preconfezionate l’unica soluzione è realizzare delle merende casalinghe semplici e veloci. Oggi vi proponiamo tre ricette sfiziose da preparare in poco tempo. Occhio sempre a intolleranze alimentari particolari.

Partiamo da un classico: il riso con il pollo. Niente condimenti particolari basterà preparare del riso bianco e aggiungere del pollo tagliato a pezzi già precedentemente cucinato in piastra o in padella senza sale o altro. Il vostro cane ne andrà matto. In alternativa è possibile anche condire il riso lesso con purè di lenticchie.

Che ne dite inoltre dei tortini al tonno? Una vera delizia per il palato, per realizzarli sarà necessaria qualche scatola di tonno senza olio, dipende da quante merende vorrete preparare, queste andranno mescolate con mezzo bicchiere di acqua calda , un uovo sbattuto e poi trasferite in piccole formine da forno. Dopo dieci minuti in forno i vostri spuntini saranno pronti. Attendere che si raffreddino prima di servire.

Mai provati i biscotti alla zucca? Serviranno un uovo,100 g di farina integrale, 100 g di zucca

e un cucchiaino di cannella. Dopo aver cucinato la zucca questa va frullata e unita a tutti gli altri ingredienti, per ammorbidire aggiungere anche un pò di acqua. Con l'aiuto degli stampi realizzate i biscotti nella forma che preferite e infornate a 180° per 20 minuti.