Baia dei Conigli, eccezionale avvistamento della “Gazza marina” a Lampedusa

Avvistamenti eccezionali nell’Isola di Lampedusa. Stamattina, 2 dicembre, al largo della Baia dei Conigli è stata immortalata una Gazza marina. A darne notizia, in un post nella pagina ufficiale, la Riserva Naturale Isola di Lampedusa: “Avvistato questa mattina dal personale della Riserva Naturale, un esemplare di Gazza marina nella baia dei Conigli. L'avvistamento nell'isola di Lampedusa di questa specie tipica dell'Atlantico si aggiunge alle numerose osservazioni registrate in quest'ultimo periodo lungo le coste italiane. Si tratta tuttavia di un fenomeno anomalo, del quale si stanno ancora indagando le cause”, si legge a corredo dell'immagine.

In attesa che si abbiano dei riscontri certi sui motivi per i quali questo uccello abbia fatto tappa nella Riserva, una cosa è certa non si tratta di un fenomeno raro in Italia e anche nell’Isola. Di pochi giorni fa la notizia che uno stesso esemplare era stato avvistato nell'acque dell'isole Eolie, nello specifico era stato fotografato da un ormeggiatore a Vulcano. Ma quali sono le caratteristiche di questo animale? Appartiene all'ordine dei Caradriformi, si tratta di una specie migratrice protetta che solitamente va a nidificare sulle coste e sulle isole dell’Europa nord-occidentale, America nord-orientale e Groenlandia. La Gazza marina passa l’inverno di norma nell’Atlantico e nel Mediterraneo occidentale anche se non mancano casi in cui ne è stata notata la presenza in varie aree dello Stivale. Come spiegare questo fenomeno? Saranno gli esperti a sciogliere qualsiasi dubbio.