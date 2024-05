Ottanta i gatti sterilizzati nel giro di pochi giorni a Lampedusa

Sono già 80 i gatti che sono stati sterilizzati, nel giro di pochi giorni, a Lampedusa. Dopo la prima fase dedicata specialmente ai cani, continua l’intervento di Lndc Animal Protection. Con la collaborazione delle attiviste della delegazione Lndc presente sull’isola e delle sezioni Lndc di Alcamo e di Varese, l’associazione sta provvedendo in questi giorni alla cattura e sterilizzazione dei tanti mici. Dopo un giorno di degenza, i gatti vengono riportati nell’esatto punto da cui sono stati prelevati, affinché non perdano i propri punti di riferimento, e successivamente monitorati per verificare che non abbiano problemi post-operatori.

“Purtroppo, ci sono ancora molte zone del Sud Italia in cui il randagismo canino e felino è una piaga difficile da debellare. Lampedusa è sicuramente una di queste zone e da anni ormai ci stiamo impegnando per limitare le nascite e sensibilizzare la popolazione locale sull’importanza della sterilizzazione, ma anche sulla possibilità di una pacifica convivenza con quegli animali che sono presenti sull’isola e che di fatto non costituiscono né un pericolo né un concreto problema per nessuno dei residenti. In passato ci sono stati diversi episodi di avvelenamenti o di sparizioni di cani e gatti e questo non è assolutamente accettabile. Siamo felici di riprendere questo progetto e di dedicarci in questa occasione particolarmente ai gatti che, come tutti sappiamo, possono moltiplicarsi molto velocemente. Un sovrappopolamento di felini rappresenta un problema in primis per loro stessi, perché il territorio è limitato e quindi non c’è nemmeno la possibilità di distribuirsi in maniera più estesa”, commenta Piera Rosati che è il presidente Lndc Animal Protection.