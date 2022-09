Frutta e verdura per gatti : ecco cosa mangiare e cosa no

L’alimentazione è il primo passo per la salute del tuo micio. Umido, croccantini o alimenti naturali cucinati in casa sono parte integrante della dieta del vostro gatto, ma c’è una domanda che tutti si fanno : i gatti possono mangiare la frutta? La risposta è si però bisogna fare delle precisazioni.

In primis la frutta va data con moderazione, dosi eccessive possono avere un effetto lassativo, inoltre ci sono frutti che fanno bene alla salute e altri che sono da evitare. Partiamo dai frutti consentiti: pere fonte di vitamine, banane ottime per il potassio, mele importanti per regolare la glicemia, vanno eliminati però i semini estremamente dannosi, il mango utile per la digestione, l’anguria per una maggiore idratazione e per l’alto contenuto di vitamine. Da aggiungere anche fragole, pesche e mirtilli. I gatti possono mangiare l’albicocca però vanno eliminati i noccioli estremamente dannosi.

Possono invece avere conseguenze dannose sulla salute del gatto l’avocado, perché contiene o una tossina tossica che genererebbe disturbi gastrici, no agli agrumi soprattutto limone e pompelmo perché troppo acidi e si sconsigliano uva e uva passa.

Per quanto riguarda le verdure, sì a carote cotte, piselli, zucca bollita, lattuga cruda o bollita, fagiolini, zucchine, spinaci, broccoli, cetrioli. Quali sono invece le verdure da escludere nell’alimentazione perché hanno effetti negativi sul nostro gatto?Funghi, aglio, pomodori e cipolla. Per qualsiasi dubbio o presunta intolleranza del vostro animale a qualcuno di questi alimenti è opportuno consultare il veterinario.