Dog Fest 2022, sfilata a 6 zampe speciale cuccioli contro l'abbandono dei cani

Continuano a crescere i cani abbandonati e sono sempre più numerosi quelli che vivono nei rifugi cittadini in cerca di una famiglia che li accolga con amore. Per sensibilizzare su questi argomenti arriverà domenica 9 ottobre, a partire dalle ore 11 al Centro commerciale Città dei Templi, la seconda edizione di Dog Fest 2022 sfilata a 6 zampe speciale cuccioli.

Iniziativa organizzata dal Rifugio Hope insieme al Centro Commerciale Città Dei Templi e nata per avvicinare sempre più grandi e piccini al magico mondo dei cani. Vediamo quali saranno le attività gratuite previste per la giornata: sfilata a 6 zampe: ogni umano sfilerà con il proprio 4 zampe. Non sarà la classica mostra cinofila, sarà infatti giudicato il legame tra umano e il suo 4 zampe. Previsti premi e gadget gratuiti per tutti. Training sul primo soccorso veterinario a cura del dottor Giuseppe Nocera. Training sui comportamenti da adottare quando arriva un cucciolo a cura del dottor Nocera e del Centro Cinofilo Villa Adriana.

E ancora sono previste esibizioni Sport Cinofili a cura del Centro Cinofilo Villa Adriana. Imperdibile il Magic Mirror: uno specchio magico dove potrete divertirvi a scattare simpatici selfie con i vostri amici a 4 zampe. Tutte le foto saranno stampate gratuitamente sul momento per avere dei magici ricordi. Per i più piccoli in programma spettacoli di magia e truccabimbi a cura di Ale Magic Animazione And Show e non mancheranno i regali. Negli stand inoltre si potranno acquistare a scopo benefico bellissimi gadget attinenti al mondo animale, special guest: Guglielmo con il suo carrellino, cagnolino disabile mascotte del Rifugio Hope.Tutti i cani partecipanti alla sfilata devono essere regolarmente microchippati. Per qualsiasi informazione e per iscrizioni alla sfilata a 6 zampe bidogna contattare il numero 3883451344.