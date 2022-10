Missione cuccioli compiuta, adottati i sette cuccioli di Labrador

Ottime notizie per i sette cuccioli di Labrador in cerca di casa ad Agrigento: sono stati tutti adottati. Dopo l’annuncio, apparso lo scorso weekend su AgrigentoNotizie, della donazione gratuita da parte di un privato dei teneri cagnolini desiderosi di trovare una famiglia che li accogliesse con amore, la volontaria Teresa Depalo da tempo attiva sul territorio per aiutare i nostri amici a quattro zampe è stata inondata dalle chiamate.

“Sono felice di comunicare- afferma oggi Teresa Depalo- che i cuccioli che si trovavano in via Industriale: cinque femmine e due maschi, tutti neri, nel giro di 24 ore sono stati adottati e sono soddisfatta di questa risposta positiva da parte delle persone che si sono mostrate molto interessate a dare una nuova casa ai cuccioli. Sin da subito sono arrivate centinaia di chiamate e continuano ad arrivare, ma i cani ormai non sono più disponibili. Grazie a tutti per la grande partecipazione".

Non è stato difficile per i piccoli pelosetti trovare case, ricordiamo che i labrador sono tra le razze di taglia media maggiormente diffuse nelle famiglie di tutto lo Stivale, per natura sono cani molto intelligenti, socievoli, coccoloni e docili, sicuramente tra gli animali più adatti per crescere con i bambini perché molto giocherelloni e perchè si adattano con facilià ai loro comportamenti, amano l’acqua e sono da sempre animali utilizzati per l'addestramento un valido aiuto anche per assistere le persone bisognose tra cui i non vedenti. Sono idonei per il soccorso in acqua e vengono spesso addestrati per diventare cani poliziotto.