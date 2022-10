Adozioni, sette dolcissimi cuccioli di Labrador cercano casa

Hanno appena un mese e mezzo, sono dolcissimi e si trovano nella zona Industriale di Agrigento. Sette tenerissimi cuccioli di Labrador sono in cerca di una famiglia che li accolga con amore.

A fare la segnalazione Teresa Depalo, volontaria per vocazione, molto conosciuta in città per il suo amore incondizionato verso gli animali, di fatto non solo si occupa di oltre trenta cani randagi , ma aiuta attivamente cuccioli o trovatelli a cercare casa: “ Un privato regala per adozione sette cuccioli di Labrador. Sono cinque femmine e due maschi tutti neri , se qualcuno è interessato può contattare direttamente me. Una cosa però va detta mi voglio assicurare che chi prenda in adozione questi cani sia veramente interessato ad accoglierli in casa, perché non sono poche in città le persone che li tengono per un po’ e poi li abbandonano per strada”, ci tiene a precisare la donna. Chi volesse adottare questi amici pelosetti a quattro zampe potrà contattare Teresa al numero: 338 9537219.



I Labrador, tra le razze di taglia media maggiormente diffuse nelle famiglie di tutto lo Stvale, per natura sono cani molto intelligenti, socievoli, coccoloni e docili, sicuramente tra gli animali più adatti per crescere con i bambini perché molto giocherelloni e perchè si adattano con facilià ai loro comportamenti, amano l’acqua e sono da sempre animali utilizzati per l'addestramento un valido aiuto anche per assitere le persone bisognose tra cui i non vedenti. Sono idonei per il soccorso in acqua e vengono spesso addestrati per diventare cani poliziotto.