Tre cani per tre famiglie: conosciamo Dafne, Fiammetta e Bartolomeo

Continuano ad aumentare i cani in cerca di casa anche ad Agrigento, dopo un periodo estivo caratterizzato come di consueto dall’abbandono. Dopo Mojito, Carletto e Platone oggi vi faremo conoscere tre nuovi amici a quattro zampe ospitati dal Rifugio Hope, l'organizzazione di volontariato no-profit iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Sicilia che opera attivamente nel territorio per recuperare animali abbandonati, cani e gatti, che vengono coccolati con cura dai volontari in attesa di trovare una nuova famiglia. Ente che ogni giorno interagisce con il popolo social attraverso la pagina ufficiale in cui vengono periodicamente pubblicati post con annunci di adozione.

Partiamo dalla simpaticissima Dafne (foto 1) di circa 3/4 anni. La sua è una storia triste, comune a quella di molti altri cani, è stata investita e lasciata per strada paralizzata. Era nel periodo dell’allattamento mai suoi cuccioli non sono mai stati trovati. Di colore chiaro con muso nero, i suoi occhi esprimono la voglia di dare tanto amore, ha infatti un carattere molto dolce e giocherellone, però non va d'accordo con i bambini , forse a causa di un trauma e non ama i gatti.

Proseguiamo con Fiammetta (foto 2) di colore fulvo che ha circa 4/5 anni. Non si conosce molto del suo passato forse apparteneva ad un cacciatore che un giorno ha deciso di lasciarla per strada. “Fiammetta è di una dolcezza disarmante con qualsiasi essere vivente che siano altri cani,gatti o persone . È positiva alla leishmaniosi ma non ad alti livelli, ha già completato il ciclo di terapia ed è in regola con le vaccinazioni. Sterilizzata e regolarmente registrata in anagrafe canina con microchip. Datele una possibilità ,se la merita davvero tutta!”, si legge nell’annuncio.

Anche Bartolomeo (foto 3), taglia media, rischia di passare la vita in Rifugio. Questo cucciolo è una vera meraviglia, è nero ed ha circa 5 mesi. Potrebbe essere la scelta giusta per chi va oltre il colore e l’età, perché purtroppo è abbastanza noto che i cani neri si adottano con più difficoltà. Bartolomeo è socievole e curioso, ha completato il ciclo vaccinale ed è regolarmente registrato in anagrafe canina con microchip.

Per adozioni rivolgersi a Federica 3883451344.