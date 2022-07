Mojito, Carletto e Platone: ecco alcuni amici a quattro zampe in cerca di casa

Sono sempre più numerosi i cani in cerca di casa ad Agrigento, tra abbandoni e anni vissuti all?interno di un rifugio si perde il conto di quanti nostri amici a quattro zampe aspettano con ansia di trovare una famiglia che gli doni tanto amore. E in questo periodo estivo, come ogni anno, gli abbandoni tendono ad aumentare.

Oggi siamo al Rifugio Hope di Agrigento, un'organizzazione di volontariato no-profit iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Sicilia. Il loro obiettivo? ?Creare un posto in cui varcando il cancello ogni desiderio potesse diventare realtà, un luogo immerso nella natura,un luogo di serenità e sorrisi dove potersi lasciare alle spalle la cattiveria dell'abbandono e della crudeltà dell'uomo, in cui i nostri piccoli ospiti potessero sentire il calore , l'affetto sincero di chi ha ancora la forza di credere che qualcosa può ancora davvero cambiare. Un luogo di 'passaggio' in cui seguire le terapie, giocare , seguire percorsi di educazione e riabilitazione in attesa di una famiglia ed una vita che valga davvero la pena di essere vissuta?, si legge sul profilo Facebook.

Nella pagina ufficiale del Rifugio ogni giorno vengono pubblicati post di animali, cani e gatti molto spesso trovati per strada, in condizioni precarie, che grazie all?aiuto dei volontari vengono curati e coccolati in attesa che un nuovo padrone li accolga con amore.

Tra questi c?è il piccolo Mojito un meticcio bianco di 3 mesi e mezzo, taglia media, lui è talmente dolce che va d'accordo anche con cani e gatti. Carletto invece è un?espolosione di simpatia. Lui è un cagnolino fulvo e bianco di circa 2 anni, taglia piccola (9 kili), va d'accordo con gli altri cani ed è molto dolce con le persone di cui si fida. Si trova al rifugio da molti mesi. Risultato positivo alla leishmania non è ancora riuscito a trovare qualcuno che si occupi di lui.

Conosciamo anche Platone, meticcio marrone di 3 mesi, futura taglia media (18/20 kg ). Anche a lui la dolcezza non manca e va d?accordo anche con cani e gatti. Ha completato le vaccinazioni annuali ed è regolarmente registrato in anagrafe canina con microchip.

Per adozioni rivolgersi a Federica 3883451344.