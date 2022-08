Caldo record e impatto sugli animali: tutti i consigli dell’Enpa

L’ondata di caldo anomalo che sta colpendo l’Italia in questo periodo, mette a dura prova anche i nostri amici a 4 zampe.

Sì, perché gli animali domestici e selvatici soffrono il caldo tanto quanto noi esseri umani. I pet non sudano come noi, e per abbassare la temperatura corporea tendono a respirare più frequentemente e velocemente.

Cosa può accadere con questo caldo? Oltre alle scottature delle zampe a causa dell’asfalto rovente, anche i nostri pet possono essere colpiti dal colpo di calore che si presenta con determinati sintomi:

pelo che scotta

ipertermia (febbre alta)

congestione delle mucose

crisi convulsive

stordimento

coma

Quindi, è fondamentale proteggere i nostri amici a 4 zampe dai pericoli del caldo estremo.

Come proteggere i pet dal caldo: i consigli dell’Enpa

Per proteggere i nostri animali domestici dai pericoli dell’eccessivo caldo, ecco i consigli dell’Enpa (ente nazionale protezione animali):