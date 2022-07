Caldo asfissiante, come comportarsi con i nostri amici pelosetti

Stiamo vivendo un'estate super bollente e a subirne le conseguenze sono soprattutto i nostri amici a quattro zampe. Ma come fare per poteggere i cani dalle temperature sempre più elevate? Basta seguire alcune semplici regole per rendere più sopportabile il caldo ai nostri amici pelosetti.

1. Limitare l'esercizio fisico. Bisogna partire limitando le uscite nelle ore più fresche ovvero mattina presto e sera, sconsigliate le passeggiate nelle ore centrali della giornata. Evitare allenementi sportivi insieme al cane e in caso di uscita privilegiare percorsi all'ombra.

2.Idradazione continua. Assicuratevi che il vostro cane abbia sempre la ciotola piena di acqua fresca e in caso di passseggiate non dimenticate di portare con voi una bottiglietta di acqua e una ciotola.

3.Spugnature rinfrescanti. Si consiglia di praticare delle spugnature con acqua in alcune parti del corpo: ascelle, inguine e sotto il collo. Utile anche bagnare testa e orecchie. Si pssono anche raffreddare il polpastrelli immergendo il cane in una vasca con poca acqua.

4. I cani e la spiaggia. Evitare di portare al mare i cani in orari troppo caldi. Immancabile una tovaglia da spiaggia per eviatre che il cane si scotti a contatto con la sabbia e un ombrellone per proteggerlo dai raggi solari. Necessario rinfrescarlo di tanto in tanto facendo delle doccette.

5.Cani in auto. Mai lasciare i cani da soli dentro la macchina durante questo periodo, si rischiano conseguenze gravissime sulla salute dei nostri animali

6.Alimentazione in estate. Scegliere se è possibile un cibo ad alto contenuto di umidità. In estate per i cani è tempo di ghiaccioli rinfrescanti, ne vanno matti.Oltre a quelli acquistabili in appositi negozi, tante le ricette da realizzare in casa: brodo di manzo o di pollo congelati; yogurt o formaggio fresco congelati o semplici cubetti di ghiaccio.