Caldo alle stelle, il vademecum per aiutare il nostro gatto a sopportarlo

In questa estate dalle temperature super bollenti a pagarne le conseguenze sono soprattutto i nostri animali domestici. Cani e gatti vanno a braccetto con il caldo. Dopo aver indicato i rimedi per aiutare i cani a sopportare il caldo cosa fare per aiutare i nostri gatti a tollerare il caldo afoso? Ecco che arriva il nostro vademecum.

1.L’importanza dell’acqua. Assicurarsi che il gatto abbia l’acqua e che sia a temperatura ambiente. Importante anche bagnare, quando è necessario, il gatto con una spugna su alcune parti del corpo: testa e zampe.

2. Ambiente fresco. Si consiglia anche di rinfrescare l’ambiente con aria condizionata o ventilatore, evitare getto diretto e temperature troppo basse. Creare inoltre delle zone d’ombra in casa, magari se è necessario chiudendo finestre e tende. Se il vostro gatto ama l’acqua si potrebbe optare anche per una piccola piscina da riporre in giardino o in balcone il modo che possa rinfrescarsi nei momenti desiderati.

3. Limitare le uscite. E’opportuno che il gatto esca nelle ore meno calde, mattina o sera.

4. Privilegiare cibi umidi. Per quanto riguarda il cibo?Pasti principali nelle ore più fresche e cibo secco nella ciotola. Utile servire pasti umidi, importanti per la sua idratazione, una valida alternativa è anche il brodo.

5.Consigli utili in caso di viaggio. Nel caso in cui si decidesse di portare il gatto con voi in viaggio è opportuno viaggiare in ore fresche e soprattutto è sconsigliato lasciare l’animale solo in macchina, potrebbe essere fatale per lui un colpo di calore.