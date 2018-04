“In via San Vito gli anziani sono reclusi in casa loro”. E’ questa la denuncia dell’agrigentino Peppe Di Rosa. L’attivista e leader del movimento “Mani Libere”. Di Rosa ha segnalato attraverso un video, la situazione di degrado della zona San Vito. La scalinata è quasi impraticabile e la zona non viene ripulita. “Di chi è la colpa – ha detto Di Rosa – la città è abbandonata al suo destino”.