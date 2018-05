Raccolta differenziata a Zingarello? I residenti scendono in strada: "E' pronto un esposto"

"Il porta a porta deve arrivare anche a Zingarello". E' con voce unanime che i residenti, stamani, sono scesi in strada - dopo che nei giorni scorsi l'isola ecologica trasformata in immondezzaio è stata incendiata - per reclamare che il servizio di raccolta differenziata venga avviato anche a Zingarello.

"Siamo residenti, abbiamo ritirato i mastelli al Palacongressi - racconta un agrigentino - . Io ci sono andato 4 volte per averli, adesso ce li ho a casa mia ma sono inutilizzabili".

I residenti di Zingarello hanno anche formalizzato un esposto da consegnare a tutti gli enti competenti. "L'amministrazione comunale, in questo momento, è latitante - dice un altro agrigentino - . Gli abitanti di Zingarello pagano le tasse, il sindaco ci deve spiegare dove devono conferire la spazzatura?".