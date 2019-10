I ragazzi di "Viva la gente" in città, il sindaco Firetto: "Arriva un'ondata di calore e gioia"

Ondata di allegria oggi lungo la via Atenea con i 112 giovani provenienti da 20 Paesi del mondo protagonisti del musical “Viva la gente” inno quest’ultimo di “Up with people”, l'organizzazione educativa statunitense che vede come ambasciatori della concordia fra i popoli proprio i giovani. L’arrivo in città della carovana de “Viva la gente” ha aperto ufficialmente le manifestazioni indette in occasione dei 2600 anni dalla fondazione di Akragas. Ad accogliere gli artisti in piazza Pirandello è stato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

Nel foyer del teatro “Luigi Pirandello” invece, si sono illustrati gli appuntamenti in programma. L’iniziativa è il frutto di uno scambio inter culturale durante il quale, i ragazzi sono ospitati dalle famiglie agrigentine, alla comunità gli stessi ricambiano con diverse attività sociali.