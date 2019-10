La Fortitudo Agrigento non sbaglia la prima, Cagnardi: "Contava solo vincere"

Una “spietata” Fortitudo Agrigento batte la Junior Casale Monferrato. Una partita più che mai combattuta, dove a primeggiare è stata la squadra allenata da Devis Cagnardi. Alla fine dei templi vincono i biancazzurri che si impongono con il punteggio di 79 a 70. Agrigento deve rinunciare a Giuseppe Cuffaro, fermo per infortunio. Applausi per il ritorno, da avversario, di Alessandro Piazza. Il bolognese ex della Fortitudo Agrigento, è il nuovo play maker della Junior.

"Contava vincere e l'abbiamo fatto - ha detto Cagnardi in conferenza stampa - abbiamo giocato contro una squadra di grande fisicità. Siamo alla prima di campionato e partire subito bene era importante".