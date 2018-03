Verso Virtus Roma-Fortitudo, coach Ciani: "Sarà una battaglia"

La Fortitudo Moncada Agrigento affronterà in trasferta, la Virtus Roma. I biancazzurri sono reduci da una vittoria. La squadra di coach Ciani domenica, scenderà in campo per la 25esima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, girone Ovest. Palla a 2 alle 18. Hanno presentato la partita, coach Franco Ciani e Jalen Cannon.

“Il tasso qualitativo di talento della Virtus Roma è di altissimo livello - ha dichiarato Franco Ciani - . Giochiamo contro una squadra che gioca a mille all’ora e che sa essere molto aggressiva. Dovremmo essere capaci di negare spazi agevoli dentro l’area in particolare a Thomas. La batteria di tiratori di Roma è una delle migliori del campionato. In settimana abbiamo avuto qualche acciacco, nello stesso tempo è stata la settimana del rientro di Ruben Zugno. Questo, è un dato che ci fa piacere, anche in merito alle nostre rotazioni perimetrali. Dobbiamo essere pronti ad una vera ‘battaglia’. La Virtus Roma cercherà di imporre fin da subito un proprio ritmo ed una propria idea di gioco. Dovremmo essere bravi a reggere questo urto ed a sapere gestire il resto della gara”.

“Contro la Virtus Roma non sarà una partita semplice, tutt’altro - aggiunge Jalen Cannon - . Sarà una gara molto ‘tosta’. In questo campionato non è mai semplice vincere fuori casa. Dobbiamo essere concentrati per ogni partita. La chiave per conquistare i due punti è difendere per quaranta minuti e non soltanto per tre quarti di partita. Io migliore giocatore del mese di febbraio? Ringrazio i miei compagni, il coach Franco Ciani e Cristian Mayer".