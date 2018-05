Il Nero d'Avola come "gioiello" dell'Agrigentino, Scandurra: "Il vino è il nostro petrolio siciliano"

Giornata clou, ieri allo spazio Temenos. Attorno ad un tavolo e con tra le mani un calice di buon vino, gli esperti di enologia si sono dati appuntamento, per celebrare e parlare del Nero d’Avola. L’evento è stato voluto, ideato e organizzato da Carmelo Scandurra, master sommelier e autore della guida del Nero d’Avola.

“Questo vino è siciliano, per essere buono deve essere come noi – ha detto – deve ‘gesticolare’, far ‘caciara’ e farsi sentire. Il vino è il nostro petrolio, Agrigento offre la culla del vino soprattutto la Valle dei Templi. La città propone uno dei migliori Nero d'Avola nel mondo. Il mio progetto è quello di valorizzare il vero 'petrolio' siciliano, che è il Nero d'Avola".

Alla giornata esponenti di spicco del settore dell’enologia, ma anche ristoratori ed i maggiori produttori di vino dell’Agrigentino. Tra gli enologi principali Tonino Guzzo e Vittorio Festa. “Abbiamo avviato un percorso relativo alla valorizzazione della Valle dei Templi. I vigneti ed il vino ne fanno parte. Noi abbiamo già avviato la produzione di un vino, che si chiama Diodoros. Questa iniziativa da la possibilità di realizzare un sistema condiviso con le eccellenze del territorio. Questo si sposa con l'idea di recupero del paesaggio". Una giornata importante, che ha voluto mettere in risalto uno dei vini padri dell’Agrigentino. All’evento anche una masterclass che è stata “presentata” da sommelier di spessore.